«Сегодня умерла»: Стас Пьеха не находит себе места из-за ухода бабушки

Стас Пьеха шокировал поклонников печальными новостями. В своих социальных сетях он объявил, что из жизни ушла его бабушка по отцовской линии Валентина.

В блоге артист поделился трогательным архивным черно-белым снимком, на котором он в первые годы жизни позирует с бабушкой и сестрой Эрикой Быстровой. В подписи же рассказал, что родственница ушла из жизни.

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — написал Пьеха в своем блоге.

При этом музыкант не стал раскрывать подробности случившегося. Неизвестно, где жила Валентина последние годы, ведь отец артиста находится в Вильнюсе, страдала ли от каких-то болезней и где состоятся похороны. Не прокомментировала уход родственницы и Эдита Пьеха. Поклонники же постарались поддержать кумира. В комментариях к публикации они выразили свои соболезнования.