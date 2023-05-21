Сегодня только россиянки используют эту вещь по-другому: проверьте себя

Модные тенденции постоянно меняются, и не все женщины могут за ними уследить. Многие детали гардероба вообще поменяли свое назначение и превратились в аксессуары.

Например, современные модницы не носят ремни для фиксации одежды, как это до сих пор делают многие россиянки. Теперь эта деталь стала украшением любого наряда — платья, топика, сарафана. Достаточно посмотреть на светскую львицу Ким Кардашьян. На одном из мероприятий она появилась в облегающем серо-белом платье, на котором красовался массивный черный ремень. Он выполнял функцию декора, а не «держателя» одежды.

Модницы надевают ремни на талию, бедра или под грудью, чтобы сделать акцент на той или иной части тела. Удачно подобранный аксессуар способен подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Многие носят широкие ремни поверх жакета, плаща или пальто. Также вошли в моду образцы из 90-х. Это ремни-цепочки, которые выглядят особенно изысканно. Тренд по-прежнему уникален и оригинален.