Сегодня такую не увидите: идеальная советская красавица привела стилистов в ужас

Стандарты красоты меняются почти каждое десятилетие. То, что сегодня кажется смехотворным, совсем недавно считалось эталоном женственности и сексуальности.

Так, в СССР были свои представления об идеальной красоте. В течение 70 лет стандарты менялись, но базовые требования оставались неизменными. Считалось, что женщина должна быть кряжистой и упитанной, потому что худоба воспринималась как символ изможденности и болезни. А легкая полнота была признаком крепкого здоровья и плодовитости.

В 30-е благодаря влиянию Запада в СССР пришла мода на перегидрольные волосы. Дамы массово «убивали» свои локоны и здоровье в угоду красоте. После войны трендом стали женщины с широкими бедрами и узкой талией. В 70-е советская молодежь узнала о джинсах и химической завивке, которая стала всесоюзным хитом. Мода на полноту постепенно сходила на нет, зато женщины начали ярко красить глаза в зеленые и оранжевые тени.

Воплощением идеальной советской красавицы можно назвать героиню Натальи Кустинской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Такая дама вызовет шок у любого современного стилиста. Сегодня в моде внешности, как у Ольги Бузовой, Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой: смуглая кожа, сделанные губы и нарисованные брови. Правда, отличить этих светских львиц друг от друга могут не все.