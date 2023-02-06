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Сегодня такую не увидите: идеальная советская красавица привела стилистов в ужас

6 февраля 2023 07:30
Сегодня такую не увидите: идеальная советская красавица привела стилистов в ужас

Об этой моде давно забыли.

Стандарты красоты меняются почти каждое десятилетие. То, что сегодня кажется смехотворным, совсем недавно считалось эталоном женственности и сексуальности.

Так, в СССР были свои представления об идеальной красоте. В течение 70 лет стандарты менялись, но базовые требования оставались неизменными. Считалось, что женщина должна быть кряжистой и упитанной, потому что худоба воспринималась как символ изможденности и болезни. А легкая полнота была признаком крепкого здоровья и плодовитости.

Сегодня такую не увидите: идеальная советская красавица привела стилистов в ужас

В 30-е благодаря влиянию Запада в СССР пришла мода на перегидрольные волосы. Дамы массово «убивали» свои локоны и здоровье в угоду красоте. После войны трендом стали женщины с широкими бедрами и узкой талией. В 70-е советская молодежь узнала о джинсах и химической завивке, которая стала всесоюзным хитом. Мода на полноту постепенно сходила на нет, зато женщины начали ярко красить глаза в зеленые и оранжевые тени.

Воплощением идеальной советской красавицы можно назвать героиню Натальи Кустинской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Такая дама вызовет шок у любого современного стилиста. Сегодня в моде внешности, как у Ольги Бузовой, Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой: смуглая кожа, сделанные губы и нарисованные брови. Правда, отличить этих светских львиц друг от друга могут не все.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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