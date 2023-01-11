Сегодня такое сложно представить: какого «идола» искал Арнольд Шварценеггер в СССР

В 1988 году Арнольд Шварценеггер прибыл в Москву, чтобы принять участие в съемках очередного проекта «Красная жара». Преследовал актер и другую цель, которая никак не была связана с работой над картиной.

Бодибилдер мечтал встретиться с человеком, которому был обязан своей любовью к железу и спорту и в какой-то степени даже своей популярностью. Арни считал, что именно Юрий Власов подарил ему путевку в Голливуд.

История тяжелоатлета восхищала Шварценеггера — он был не прочь повторить невероятный успех легендарного спортсмена, на счету которого огромное количество побед. Впервые звезда экрана увидел Власова, когда, будучи подростком, посетил чемпионат мира в Вене. Тогда-то он и решил стать похожим на богатыря из СССР.

Вторая встреча звезд состоялась уже в Москве, в тренажерном зале Дома пионеров. Спортсмены быстро нашли общий язык и не забыли помериться силой при помощи армрестлинга. Также они сделали несколько совместных фото. Подписывая одно из них, Шварценеггер уточнил: «Моему идолу Юрию Власову».