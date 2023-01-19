Сегодня сложно представить: вот что считали постыдным для советского мужчины

Жизнь советских людей подвергалась строгим правилам и установкам. Партия и само общество не скупились на запреты, регламентируя практически каждый шаг граждан страны. Распространялись инструкции и на личную жизнь.

Исходя из официальной политики, советские мужчины должны были жениться до 30 лет. В стране стояла строгая установка, по которой добрачные отношения считались табу, а с 20 до 50 лет мужчины без детей отдавали 6% государству из-за налога на бездетность.

Помимо этого, сами сограждане могли указать одиночке, что с ним что-то не так, раз он до сих пор не обзавелся второй половинкой, а руководство могло официально не взять на работу из-за этого.

В итоге из-за весьма жесткой политики в ЗАГС отправлялись преимущественно молодые люди, которые едва вернулись из армии. Они были вынуждены связывать себя узами брака, даже если не испытывали настоящих чувств к своей избраннице, ведь без этого их жизнь становилась полна сложностей и проблем.