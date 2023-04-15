Сегодня сложно даже вообразить: кем в юности планировал стать Павел Прилучный

За Павлом Прилучным закрепился образ брутального мужчины, который без раздумий может вступить в драку. От части это действительно так, ведь будучи подростком, он занимался боксом и научился применять свою силу.

Однако после смерти отца мать актера настояла на том, чтобы он прекратил заниматься этими травмоопасным спортом. Тогда мальчик больше времени стал уделять балету и в конце концов поступил в хореографическое училище. При должном усердии он мог бы пробиться и на сцену Большого театра. Но Павел открыл в себе новые таланты.

Юноша вел праздники и понял, что может с легкостью перевоплощаться в кого угодно. Именно этот навык и помог ему при построении актерской карьеры. Прилучный получил соответствующее образование и выступал уже не на корпоративах, а на сцене Новосибирского молодежного театра. Спустя время он перебрался в столицу и начал сниматься в кино.