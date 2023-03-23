Сегодня русские сериалы стыдятся смотреть: причина не укладывается в голове

За российскими сериалами уже давно закрепилась сомнительная репутация. Многим зрителям даже стыдно смотреть то, что снимают отечественные режиссеры. Причина может многих удивить.

По словам пользователей Сети, Россия в наших сериалах представлена как два полярных мира. С одной стороны, есть Москва с красивой и гламурной жизнью, тусовками, роскошью, олигархами и надменными дамами. А с другой — беспросветная лапотная Россия с доярками, щами и бесконечными страданиями. Еще один атрибут, раздражающий зрительский глаз, — это герои Данилы Козловского, которые везде одинаковы. Но режиссеры, будто назло публике, продолжают его активно снимать и дальше.

Кроме того, зрителям не нравятся плоские сериальные типажи. Если показан спортсмен, то интеллектом он явно не блещет. А если девочка-подросток, то у нее обязательно есть тетрадка с грустными стихами. Режиссеры даже не пытаются разнообразить персонажей, а говорят языком штампов. Неудивительно, что зрителей возмущает такое неуважение.