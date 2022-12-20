Сегодня представить страшно: от условий на съемках «Иронии судьбы» оторопь берет

Съемочный процесс не только увлекательное мероприятие, но и во многом опасное. Даже если актерам не нужно выполнять трюки, они нередко рискуют своим здоровьем.

Так, во время работы над культовой комедией «Ирония судьбы, или С легким паром!» Юрию Яковлеву пришлось немало настрадаться. Наверняка все помнят ту легендарную сцену, где Ипполит принимает душ прямо в зимнем пальто. Этот «трюк» стоил актеру здоровья. После съемок Яковлев простудился и на два дня выбыл из рабочего процесса. И это немудрено, ведь ему пришлось полчаса стоять в одежде под ледяным душем в сыром павильоне, ведь на «Мосфильме» были какие-то проблемы с водой.

Кстати, крылатая фраза Ипполита «Тепленькая пошла» была самой настоящей импровизацией. В тот момент, действительно, полилась горячая вода, чему Яковлев тут же изумился и всем об этом сообщил. Фраза настолько органично вписалась в саму сцену, что режиссер решил ее оставить, как пишет издание «Аргументы и факты ».

Момент купания Ипполита в душе получился, пожалуй, одним из самых ярких в картине. Но теперь он смотрится не так легко и непринужденно, учитывая, что творилось за кадром.