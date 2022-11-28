Сегодня повторить невозможно: об этих трех вещах из СССР мечтает каждая женщина

Жизнь современной домохозяйке облегчают такие полезные изобретения, как стиральная и посудомоечная машина, робот-пылесос, пароварка и многие другие. В СССР же подобной роскоши не было, зато было кое-что другое.

Многие россиянки не отказались бы иметь в своем доме то, чем владела в Советском Союзе каждая семья. Причина проста — сегодня такое качество не повторить. Например, раньше в ходу была чугунная посуда. Выглядит она, конечно, не так привлекательно, как нынешние кастрюли и сковородки, зато еда в них получалась гораздо вкуснее: она не пригорала и равномерно тушилась.

То же самое касается и механических мясорубок, изготовленных из того же чугуна. Вывести их строя невозможно: ломаться там попросту нечему. К тому же они легко перемалывают в фарш то, что их современным собратьям не по зубам.

Другая уникальная вещь, родом из СССР, — так называемая чеснокодавилка. Она не только невероятно прочна, но и мультифункциональна. Этот незамысловатый агрегат легко справится с тем, чтобы расколоть орех, а также с тем, чтобы выдавить косточку из вишни или черешни.