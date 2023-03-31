Сегодня от выходки Ахеджаковой глаза на лоб полезут: в СССР это считалось нормой

Многие социальные правила, которые раньше считались нормой, сегодня вызовут оторопь. Достаточно посмотреть любой советский фильм и удостовериться, как же у людей изменились привычки.

Наверняка все помнят, как в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» подружки Нади заявились к ней в квартиру. Так, пока героиня Лии Ахеджаковой сидела в гостях, она все время оставалась в шапке, при этом верхнюю одежду женщина сняла. То же самое «проделала» и вторая подруга в исполнении Валентины Талызиной.

Сегодня многим непонятно, почему обе так и остались сидеть в головных уборах, хотя они забежали не на пять минут. Ведь это не просто неприлично, но еще и дискомфортно. Оказывается, это встречалось повсеместно. Люди не снимали свои меховые шапки в разных помещениях: поликлиника, ЖЭК, столовые и даже рестораны и театры.

Вероятно, так человек хотел продемонстрировать предмет своей роскоши — меховую шапку. Хорошими головными уборами особенно дорожили, ведь добыть такую ценную вещицу было очень нелегко. Сегодня эта привычка давно забылась.