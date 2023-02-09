Сегодня от правды мороз по коже: что вынуждены были скрывать советские женщины

В советские времена было немало нелепых общественных запретов, которые сегодня покажутся дикостью. Многие из ограничений затрагивали женский пол и не давали дамам шанса на свободу и самовыражение.

Так, в СССР считалось, что представительницам прекрасного пола не следует уделять много внимания красоте. Увлечение модой и косметикой считалось признаком западного буржуазного мышления и даже развязности. Советской женщине не подобало ухаживать за собой, ведь это отвлекало ее от работы и заботы о семье.

Любовь к красивым нарядам тоже порицалась. Приветствовалась скромная и однообразная одежда, а если дама посмела выделиться эксклюзивной вещью, то на нее тут же падали самые ужасные подозрения. Таких женщин могли обвинить в развратном образе жизни и тем самым подмочить их репутацию. Даже если эти догадки оказывались выдумкой, избавиться от клейма распутницы было почти нереально.

Поэтому многие советские гражданки старались не выделяться из толпы, чтобы не навлечь на себя неприятности. К счастью, сегодня эти жесткие установки канули в лету.