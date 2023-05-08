Сегодня опешит каждый: за что в СССР растоптали «Неуловимых мстителей»

Трилогия про «Неуловимых мстителей» считается довольно ярким продуктом отечественного кинематографа. Правда, добиться любви и признания зрителей проекту удалось далеко не сразу.

Первая часть вышла на экраны весной 1967 года. Спустя два года состоялась премьера второй — под названием «Новые приключения неуловимых», а в 1971-м свет увидела «Корона Российской Империи». Именно ей досталось больше всего критики от публики.

В СССР проект растоптали по ряду причин. Как пишет Дзен-канал KinOguru , одна из них заключалась в том, что главные герои стали «мстителями-переростками», похожими на «пародию на самих себя». Кроме того, критик Юрий Богомолов обнаружил другой весьма весомый аргумент против ленты, подчеркнув, что она снималась исключительно ради прибыли, поскольку гарантировала успешный прокат.

Сегодня такое наблюдение шокирует многих, ведь принято считать, что раньше ни о каких рейтингах попросту не думали. Тем не менее факт остается фактом, свидетельствующим о том, что погоня за популярностью среди зрителей крайне негативно сказалась на качестве проекта.