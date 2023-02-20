Сегодня об этом забыли: вы не задумывались, как в СССР снимали космические саги?

Настоящим событием прошлого года стал полет Юлии Пересильд в космос. Актриса вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на МКС, чтобы отснять там некоторые сцены для будущего фильма «Вызов». Это был не только опасный, но и довольно дорогостоящий эксперимент. Пользователи Сети уже удивились необходимости таких расходов, припомнив, что во времена СССР космические саги эффектно снимались и на Земле.

Например, продолжение «Москвы — Кассиопеи» — фильм «Отроки во Вселенной» — рассказывал о компании друзей, попавших на загадочную планету. Для съемок создатели ленты присмотрели полигон на Керченском полуострове. Площадка была похожа на пустыню с кратерами вулканов. На самом же деле это были воронки, оставшиеся после стрельбищ. А соляная почва в кадре переливалась разными оттенкам, создавая неземной эффект. Консультировали съемочную группы настоящие космонавты.

Снятые там эпизоды имели нужную атмосферу мрачности. Оценить ее зрители смогли в 1976 году, и фильм имел большой успех.