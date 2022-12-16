Сегодня невозможно и представить: за какую «роль» Рыбникова выгнали из комсомола

Николай Рыбников за свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Ленты с ним стали любимыми у многих поколений советских зрителей. Оказывается, они рисковали вообще не увидеть актера на экранах, ведь его карьера могла оборваться на самом старте. В студенчестве он часто позволял себе розыгрыши и хулиганства. Тут проявлялось его умение точно пародировать голоса первых лиц руководства страны, коллег или телеведущих.

Однажды Николай решил подшутить над профессорами ВГИКа. Он забрался в шкаф в ректорате и начал вещать оттуда, словно из радиоприемника. Рыбников голосом Левитана рассказал про обвал цен на прилавках, заявив, что спички, сахар и соль вообще будут выдавать советским гражданам бесплатно. Новости мгновенно облетели весь вуз, и далеко не сразу выяснилось, что это лишь розыгрыш. Обидевшиеся преподаватели написали кляузу на студента. Его проступок обсуждался на партийных собраниях, некоторые даже предлагали исключить Николая из ВГИКа. Но дело кончилось лишь тем, что его выгнали из комсомола.