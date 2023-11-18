Сегодня не соблюдают, а зря: эту новогоднюю традицию на Руси чтили все

Традиции празднования Нового года уходят корнями в далекую древность. Конечно, в прошлом праздничное застолье сильно отличалось: как минимум не было мандаринов, салата «Оливье» и мелодрамы «Ирония судьбы». Однако 31 декабря русские крестьяне так же, как и мы, садились трапезничать, но атрибуты торжества были иными.

В новогоднюю ночь для близких выставляли многочисленные угощения. Обязательным атрибутом застолья были мясные блюда. В канун Дня Святого Василия было принято подавать кесарийского поросенка, потому что герой праздника считался покровителем скотоводства.

После молитвы блюдо разламывали на куски, а в некоторых регионах младшего ребенка еще и заставляли садиться под стол и хрюкать. После завершения трапезы кто-то должен был отнести кости свиньям. Однако гости обычно боялись, ведь опасались встретить на улице чертей. Выполнение обряда сулило достаток и изобилие в следующем году.