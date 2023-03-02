«Сегодня не день Бекхэма!»: спорим, вы уже забыли, откуда эта крылатая фраза

Когда-то легендарная фраза «Сегодня не день Бекхэма!» была знакома даже тем, кто никогда не интересовался футболом. Но сегодня мало кто вспомнит, откуда пошло это крылатое выражение.

Эта история берет свое начало в 2001 году, когда многие именитые футболисты снимались в рекламе Pepsi. Исключением не стал и Дэвид Бекхэм, который на тот момент был уже суперзвездой.

По сюжету ролика у футболиста ничего не получается в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус», и его заменяют. Под трибунами Дэвид видит мальчика, который пьет Pepsi. Бекхэм просит у ребенка лимонад, чтобы утолить жажду. Мальчик делится своим напитком, но взамен хочет футболку спортсмена. Счастливый Дэвид снимает ее с себя и отдает юному поклоннику. Как оказалось, майка ему понадобилась для того, чтобы протереть свою банку от Pepsi, из которой пил Бекхэм. Потом мальчик уходит, а зритель видит, что на его футболке красуется надпись «Ювентус». В это время комментатор Виктор Гусев произносит: «Это просто не день Бекхэма!»

Сегодня эту фразу вспомнят немногие, но еще 20 лет назад ее употребляли все от мала до велика, когда им в чем-то не везло, как несчастному Дэвиду в тот злополучный день. Но стоит отдать должное Бекхэму, который сам же посмеялся над собственной популярностью.