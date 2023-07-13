Сегодня народ обожает этот фильм: в СССР его не ругал только ленивый

Картина «Мой ласковый и нежный зверь» сегодня по праву признается одним из шедевров советского кинематографа. Удивительно, но в Советском Союзе фильм приняли неоднозначно. Несмотря на все плюсы, его немало критиковали по весьма странным причинам.

Фильм Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» был снят по мотивам повести Чехова «Драма на охоте». Работу режиссера признали не только в СССР, но и за рубежом. На Каннском кинофестивале картину номинировали на «Золотую пальмовую ветвь». Музыка из фильма пользуется популярностью до сих пор: ее нередко выбирают для свадебного вальса. Говорят, в ЮНЕСКО ее даже хотели признать одним из лучших музыкальных произведений прошлого века.

Но, вопреки всем достижениям, работу Лотяну в СССР немало ругали. По тем временам ее сочли слишком «цыганской». Добавлял критики и тот факт, что режиссер не следовал оригинальному произведению Чехова до малейших детали, а только вдохновлялся первоисточником. Но время показало безосновательность критики — фильм вошел в золотой фонд советского кинематографа.