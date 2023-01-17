Сегодня на звезду СССР больно смотреть: до пластики была настоящей красавицей

Карьера Александры Захаровой с самого начала складывалась весьма удачно. Артистка играла в «Ленкоме», которым руководил ее отец, именитый режиссер Марк Захаров, и снималась в кино. Одним словом, была настоящей звездой СССР.

Добиться успеха артистке помогли не только родственные связи и талант, но и привлекательная внешность. Блондинка с миловидным личиком никого не оставляла равнодушным, но годы шли, и Захарова менялась.

Чтобы сохранить свою молодость, актриса пошла на кардинальные меры и сделала круговую подтяжку лица. Операция прошла неудачно: брови звезды стали приподнятыми, разрез глаз — слишком узким, а верхняя часть лица выглядит отекшей.

Как пишет портал «Пластик клуб », внешность Захаровой испортилась настолько, что ей дали весьма обидное прозвище Валуев в парике. Как бы там ни было, артистка не унывает. Пока хейтеры твердят, что на ее лицо попросту больно смотреть, знаменитость подчеркивает, что не может нравиться абсолютно всем.