Сегодня на стол выставлять стыдно: для «Иронии судьбы» этот деликатес «доставали»

Неформальным главным героем новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» служил праздничный стол. Его порывалась накрывать Надя, чтобы смягчить неловкость в квартире, а Ипполит критически отзывался о заливной рыбе. Главным горячим блюдом вечера был ростбиф. А внимательные зрители рассмотрели и другие угощения главных героев, среди которых зеленый горошек, нарезка копченой колбасы, а также аккуратная баночка шпротов.

Именно на это лакомство обратили внимание современные пользователи Сети. По их мнению, сейчас шпроты стали повседневным продуктом, который и на стол выставлять стыдно. Однако в советское время им придавалось особое значение. Шпроты были особенным деликатесом, который иногда из-за рубежа приходилось «доставать» с помощью знакомых. Позже появились консервы и отечественного производства. Баночку обычно покупали заранее и берегли вплоть до особого повода, которым и становился Новый год. Поэтому шпроты стали неформальным символом праздника вместе с мандаринами и шампанским.