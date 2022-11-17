Сегодня любая мать от таких «забав» придет в ужас: как развлекались дети в СССР

О том, что есть у современных детей, в Советском Союзе можно было только мечтать. Детвора пропадала во дворе, где придумывала себе такие развлечения, от которых сегодня волосы встают дыбом.

Особенным воображением отличались мальчики. Играть в «войнушку» им нравилось всегда. Другое дело, что тогда в качестве оружия выступали не игрушечные автоматы, а подручные материалы. Например, из пустых бутыльков для шампуня или моющего средства делали «брызгалки», которые отлично поражали противника.

Играли дети не только с водой, но и с огнем. Прямо на свалке мальчишки находили шифер, который охотно бросали в костер, после чего с неистовым восторгом наблюдали за взрывами. Настоящим счастьем было найти флакон от аэрозоля, на котором значилась бы надпись «огнеопасно». Его постигала та же участь, что и шифер. При этом многие хулиганы, к сожалению, получали не только огромную порцию адреналина, но и серьезные травмы.

Развлекались мальчуганы не только на улице, но и в школе, что грозило их родителям вызовом к директору. Например, особо смелые и отчаянные ребята приносили кусочки карбида, которые отправляли прямиком в унитаз. При контакте с водой данный материал портил воздух настолько, что заниматься в классах становилось попросту невозможно.