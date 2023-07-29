Сегодня киноляп, а для СССР норма: присмотритесь к ногам красавиц из «Трех мушкетеров»

Экранизация «Д’Артаньян и три мушкетера» и сегодня приносит зрителям огромное удовольствие. Но минус частых пересмотров заключается в том, что киноляпы начинают бросаться в глаза.

Если внимательно присмотреться к сцене бала, то на ногах красавиц можно увидеть туфли на каблуках, которые носили советские модницы. Костюмеры не придумали ничего лучше, чем дать актрисам обувь 60-х и 70-х годов, хотя по сюжету действия разворачивались в 17-м веке.

Эта ошибка также отчетливо видна в сцене с роковой Миледи. Героиня Маргариты Тереховой скидывает обувь, и ее ноги показывают крупным планом. Видно, что на актрисе современные туфли на каблуке, которых в ту эпоху просто быть не могло — они появятся лишь через несколько столетий.

Обычно такие «отголоски нового времени» попадают в кадр по ошибке и лишь на общих планах. Но не в случае с данной лентой, ведь здесь были показаны подробные сцены. Неизвестно, почему создатели допустили такой досадный промах. То ли это недогляд, то ли режиссер не придал женской обуви особого значения и понадеялся на авось.