Сегодня Иосиф Пригожин собирал бы стадионы: его хит 90-х проберет до мурашек

Иосиф Пригожин известен как успешный музыкальный продюсер и бизнесмен. В разное время он работал с Кристиной Орбакайте, Авраамом Руссо и Николаем Носковым. Но главной гордостью этого мужчины стала певица Валерия, которая сегодня является его женой.

Супруг популярной исполнительницы оказался мудрым человеком и опытным наставником. Он организовывал эффектные концерты и принимал участие в создании телепередач. Именно поэтому публика не могла даже представить, что когда-то Пригожин сам хотел выступать на эстраде.

Однажды продюсер записал модный клип на свою песню под названием «Время любви». Композиция была создана в стиле синти-поп, который был очень популярен в 90-е. В те времена мужчина имел не только прекрасный голос, но и роскошную темную шевелюру. Однако он все же не сумел пробиться на сцену.