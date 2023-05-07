Сегодня эту детскую сказку могут запретить за границей: все дело в одной сцене

Сегодня новая этика на Западе диктует свои правила, затрагивающие сферу искусства. Так, известная детская сказка, на которой выросли советские дети, точно попала бы в черный список, и вот почему.

Речь идет о произведении «Старик Хоттабыч». По сюжету волшебник одаривает Вольку бородой, чтобы тот смог попасть в кинотеатр на сеанс «16+». Мальчик с растительностью на лице произвел настоящий фурор. Его окружила толпа зрителей, которые начали беспардонно выкрикивать: «Бородатый мальчик!» И это были не какие-то проходящие мимо зеваки, а интеллигентные люди, воспитанные советские граждане. Они не стеснялись показывать на Вольку пальцем и вообще вели себя предельно бестактно. Но никто даже не подумал вступиться за несчастного мальчика.

Сегодня западные цензоры нещадно покромсали бы это произведение, как считает автор Дзен-канала «С укропом на зубах ». Ведь для них неслыханно, чтобы толпа приличных людей обрушилась на ребенка с критикой его внешности.