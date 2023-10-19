Сегодня этот фильм с Серебряковым вызывает недоумение: в 90-е его дважды пересматривал каждый мужчина

На излете Советского Союза на экране появилось куда больше свободы, чем раньше. Кинематографисты стали смелее воплощать свои творческие замыслы и все чаще оглядывались на западное кино. Так появился брутальный карате-боевик 1989 года «Фанат», главную роль в котором сыграл молодой Алексей Серебряков.

Спортсмен по кличке Малыш живет рэкетом и подпольными боями. Однажды на пути каратиста встает суровый босс мафии. Таким был незамысловатый сюжет кинофильма авторства Владимира Феоктистова. Для Серебрякова это был один из первых громких проектов. Увы, картина не прошла проверку временем.

Современные зрители отмечают скромный бюджет ленты, плохую съемку и низкое качество пленки. Сцены боев тоже оставляют желать лучшего. Поклонники боевиков считают, что «Фанат» скорее напоминает пародию на западные фильмы со Сталлоне и Ван Даммом, нежели самодостаточное произведение.