Сегодня этот фильм не досмотрит до конца ни один человек: его режиссер снял «Усатого няня»

Лента «Усатый нянь» стала настоящим хитом. Владимир Грамматиков создал картину, которая прошла проверку временем и вошла в классику кинематографа. Но трудно поверить в то, что режиссер, снявший такую добрую ленту, однажды создаст редкую «чернуху».

Речь идет о фильме «Сестрички Либерти», вышедшем в эпоху перестройки. Сюжет рассказывает о двух близняшках Любе и Вере, которые учатся в ПТУ. Девушки живут очень бедно, и все, что у них есть — это уникальная внешность. Сестры обладают классической красотой в стиле эпохи ретро. Люба и Вера делают ставку на свои данные и соглашаются позировать для фотографа Сержа.

Фильм получился тяжелым, мрачным и «чернушным», поэтому его осилит не каждый. Чувство безнадеги, довлеющая атмосфера, умирающая деревня — вот что ждет зрителя при просмотре «Сестричек Либерти».