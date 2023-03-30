Сегодня это норма: не поверите, чего стыдилась каждая женщина в СССР

В СССР к женщинам предъявляли множество требований. Шаг в сторону — и дама могла безвозвратно запятнать свою репутацию. Сегодня эти установки покажутся дикостью, но еще несколько десятилетий назад они разрушали судьбы сотен тысяч гражданок. Поэтому дамы старались избегать подобного «стыда».

Женщина не могла позволить себе вызывающе одеваться. Даме вообще не полагалось зацикливаться на своей внешности. Главное, чтобы ее одежда была опрятной и выглаженной, но без вычурностей и вольностей. Осуждались девушки с глубокими вырезами, мини-юбками и ярким макияжем. А любительниц западной моды вообще клеймили «профурсетками».

Добропорядочная женщина не могла «опуститься» до сожительства с мужчиной. Таких дам приравнивали к развратницам и стыдили на собраниях. Иногда их исключали из партии, что перечеркивало их планы на карьеру. Также женщинам не разрешалось уходить от мужей — статус «разведенка» был позором. Исключения составляли лишь дамы из «высшего общества»: актрисы, певицы, балерины. Их, конечно, тоже осуждали, но за глаза.