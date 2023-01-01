Сегодня это на помойку отнести стыдно: что просили дети 90-х у Деда Мороза

Эпоха 90-х отгремела не так давно, однако предпочтения современных детей в корне отличаются от тех, которые приводили ребят постарше в дикий восторг. Гаджеты и игрушки 30-летней давности сегодня вряд ли кого-то заинтересуют, но в то время они считались настоящими хитами. Такие подарки на Новый год приносили детям необыкновенную радость.

Однако их не всегда можно было легко «добыть». Плюшевые мишки и зайцы, доступные сегодня почти всем, тогда стоили далеко не дешево, поэтому на такой презент для ребенка копили не один месяц. Еще взрослые дарили на Новый год дорогую яркую одежду, в которой довольные мальчики и девочки щеголяли по школе.

Как раз в 90-е появились музыкальные плееры, которые стали самым желанным подарком для любого подростка. Если ребенок получал такой презент, да еще и в комплекте с наушниками, то счастью не было предела.

Для детей помладше был свой «хитовый» гаджет — тамагочи. Это был своеобразный электронный питомец, за которым ребенок всячески ухаживал: кормил, убирал туалет, выгуливал и укладывал спать.

Сегодня такие подарки кажутся наивными и смешными, но в 90-е у Деда Мороза об этом просили почти все дети.