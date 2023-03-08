Сегодня это кажется абсурдом: почему в СССР автомобили были лишь у «избранных»

В советские времена автомобиль был по карману не каждому гражданину. Но основная проблема крылась даже не в деньгах, а в некоторых трудностях, с которыми сталкивались почти все желающие приобрести заветную машину. Сегодня это покажется дикостью и абсурдом.

Согласно статистике 1985 года, автомобиль могли себе позволить лишь 45 человек из тысячи. Для того, чтобы приобрести легковой транспорт, нужно было сначала записаться в очередь. Процесс ожидания мог длиться годами — от трех до десяти лет.

Быстрее всех попадали в списки номенклатурные работники, передовые представители производства и другие подобные кандидатуры. Также помогал блат, но эта роскошь была доступна далеко не всем.

Кроме того, рядовые граждане могли рассчитывать на самые скромные модели — на «Жигули» или «Запорожец». А заветная «Волга» большинству виделась лишь в мечтах, ведь заполучить эту красавицу могли в основном только «выдающиеся» люди.

Чтобы избежать очередей, многие предпочитали брать модели с пробегом. Примечательно, но они стоили дороже новых — именно по той причине, что их не надо было ждать годами.