Сегодня ее не узнать: гляньте, какой была жена Станислава Бондаренко до пластики

Станислав Бондаренко считается одним из главных секс-символов российского кино. Неудивительно, что этот видный и привлекательный актер выбрал себе в жены эффектную красотку. Супругой Бондаренко стала бывшая модель Аурика Алехина. Актер впервые увидел ее в соцсетях, где она вела свою страничку в качестве тренера по мотокроссу. Станислава покорили ее смелость и ловкость, с которыми девушка управляла железным конем. Аурика понравилась ему и внешне. Высокая, яркая и эффектная блондинка могла покорить любого.

Однако с годами лицо Алехиной сильно изменилось и утратило свою естественность: нос стал изящнее, скулы — более выраженными, а губы — пухлее. Здесь точно не обошлось без филлеров и инъекций гиалуроновой кислоты. Подписчики отмечают, что Аурика постепенно превращается в Анджелину Джоли. И с этим трудно поспорить. Правда, у нее получается кукольная версия голливудской актрисы.

Алехина и Бондаренко поженились в 2017 году. Они воспитывают двух дочерей — Алексию и Микаэлу. О жене Бондаренко и ее метаморфозах рассказали авторы издания 300experts.