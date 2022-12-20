Сегодня детей эта новогодняя традиция повергнет в шок: ей место на помойке

Новый год — традиционно любимый праздник для взрослых и детей еще с советских времен. Многие из старых обычаев сегодня давно забыты, но тогда без них не обходилось ни одно торжество. Речь идет о традиционных детских костюмах на Новый год. У современных детей, привыкших к костюмам супергероев из голливудских боевиков, эти наряды вызовут лишь недоумение.

По сложившейся традиции мальчики наряжались в зайчат. Эти костюмы создавались проще всего, так что здесь замешан не только культ образа, но и его практичность.

Почти каждая девочка хотя бы раз побывала снежинкой. Этот наряд появился в СССР в 30-х годах и состоял из платья, украшенного мишурой. Позднее образ усовершенствовали, и девочки стали появляться в костюмах с бисером, а на голову надевали кокошники или короны.

В 60-х произошли серьезные изменения в культуре и обществе, повлиявшие и на детскую новогоднюю моду. После выхода фильмов про Д’Артаньяна и Буратино мальчики стали наряжаться как любимые киногерои. Но настоящим трендом стал костюм космонавта. Мамы изготавливали шлемы из картона или алюминиевой посуды, а скафандры — из фольги.

Сегодня такие наряды кажутся дикостью, однако советских детей эти образы приводили в настоящий восторг.