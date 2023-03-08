Сегодня бы рядом с Мироновым не удержалась ни одна женщина: все дело в этом требовании

Стать возлюбленной Андрея Миронова мечтали миллионы женщин. Актер был настолько очарователен на сцене и на экране, что устоять перед ним представлялось невозможным. Между тем поклонницы знаменитости и представить себе не могли, какое требование он выдвигает к своим избранницам.

Первой женой артиста стала его коллега по цеху Екатерина Градова. Именно она раскрыла правду о том, почему сегодня рядом с Мироновым не удержалась бы ни одна женщина. По словам актрисы, звезда «Бриллиантовой руки» был «абсолютно ветхозаветный». Актер резко выступал против того, чтобы его супруга строила свою карьеру, а в качестве примера приводил жену Иосифа Кобзона, которая «строила глазки и никуда не лезла».

Но и это еще не все. Миронов запрещал жене пользоваться косметикой, притрагиваться к сигаретам и алкоголю. Также он был крайне ревнив, хотя сам редко отказывался от женского общества.