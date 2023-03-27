Сегодня бы потребовался ДНК-тест: что не так с сыном Виктора Цоя (фото)

У легенды российского рока Виктора Цоя остался единственный сын Александр. Он родился в браке музыканта с продюсером Марианной, которая помогла группе «Кино» создать собственный имидж.

Александр появился на свет в 1985 году. Мальчику было всего пять, когда погиб Цой, поэтому у него почти не осталось воспоминаний об отце. Есть версия, что Александр вовсе не родной сын Виктора. Его биологическим отцом многие считают музыканта Александра Аксенова, известного под псевдонимом Рикошет. Именно с ним Марианна жила после того, как Цой ушел от нее к Наталье Разлоговой.

В эту теорию верят многочисленные фанаты лидера «Кино». Для них подозрительно, почему Александр совсем не похож на корейца, ведь такого просто не может быть. Если бы Цой был жив, то их с сыном заставили бы проходить ДНК-тест.

Вот что пишут пользователи Сети: «На Виктора не похож, весь в мать», «Ни у одного корейца, даже наполовину корейца таких детей не бывает. Может, в роддоме перепутали?», «Даже внуки смешанных браков 99,9 % будут иметь азиатские черты лица. Я думаю, все это знают, просто жаль любившего его неродного отца».