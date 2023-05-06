Сегодня актуальны как никогда: эти слова принцессы Дианы растрогают до слез

Принцессу Диану боготворила вся Великобритания. До сих пор о ней вспоминают с чувством глубочайшего почтения. Британцев можно понять, ведь леди Ди была мудрой и благородной женщиной. Принцессы нет на свете уже больше 20 лет, но память о ней жива. Цитаты Дианы популярны во всем мире, ведь в них можно почерпнуть много полезного. Однажды принцесса Уэльская произнесла такую фразу: «Делай только то, что велит тебе сердце».

Ее слова актуальны до сих пор, ведь многие люди годами не прислушиваются к себе и ломают собственные личности. Они становятся несчастными, а яркая и насыщенная жизнь, о которой они мечтают, ускользает от них навсегда.

Королева людских сердец считала, что нелюбовь человека к самому себе — это огромная проблема современности. Видимо, ей и самой были близки подобные чувства. Леди Ди никогда не считала себя иконой и не стремилась стать политической фигурой. Главной ценностью принцессы, по ее словам, были ее дети и семья.