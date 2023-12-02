Седой старец: в такого Джеймса Бонда не влюбится ни одна женщина (фото)

Дэниэл Крэйг для всего мира в первую очередь ассоциируется с Джеймсом Бондом. Впервые он примерил на себя культовый образ почти 20 лет назад и за это время стал символом истинной сексуальности и брутальности.

Но все проходит, прошло и это. Актер больше не импозантный мачо. В Сети насмехаются над новым имиджем звезды, обсуждая свежий ролик с его участием.

В кадрах видео знаменитость рассказывает о часах знаменитой марки Omega Seamaster, но реклама получилась сомнительной. Своим видом артист вызвал шок даже у самых преданных фанатов. Все они задались вопросом о том, что это за седовласый старец и куда пропал тот самый агент 007.

Крэйг избавился от короткого ежика и отрастил волосы. Его стиль в одежде также претерпел некоторые изменения. На актере были пиджак и галстук, из-за чего он походил на профессора. В такого Джеймса Бонда точно не влюбится ни одна женщина.