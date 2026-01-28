Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните предателя Макса из «Бригады»? Сейчас вы бы не узнали актера на экране (фото)

Помните предателя Макса из «Бригады»? Сейчас вы бы не узнали актера на экране (фото)

28 января 2026 14:21
Помните предателя Макса из «Бригады»? Сейчас вы бы не узнали актера на экране (фото)

Звезде уже 62 года.

Если вы смотрели «Бригаду», то навсегда запомнили не только Сашу Белого, но и его верного в кавычках помощника, телохранителя Макса в исполнении Александра Высоковского. Суровый взгляд, крепкая хватка и трагичная судьба персонажа сделали его одним из самых запоминающихся в культовом сериале.

Но что стало с актёром после того, как отгремели выстрелы в финале? Его путь оказался куда неожиданнее, чем можно было предположить.

После оглушительного успеха «Бригады» в 2002 году Высоковского ждал настоящий карьерный взлёт. Его завалили предложениями, и он активно снимался в сериалах «Частный детектив», «Бухта пропавших дайверов», «Покушение». Однако к середине 2010-х годов он стал появляться в хитовых проектах всё реже, что заставило фанатов гадать о причинах его исчезновения.

Помните предателя Макса из «Бригады»? Сейчас вы бы не узнали актера на экране (фото)

Ответ оказался поразительным. Александр Высоковский освоил совершенно новую профессию — стал пилотом гражданской авиации. Небо, по его словам, стало его «второй страстью». Вместо съёмочных павильонов он выбрал кабину самолёта, сменив образ экранного «братка» на строгую форму и ответственность за жизни пассажиров.

Сейчас Высоковский, которому в этом году исполняется 63 года, потихоньку возвращается в профессию. Он снова появляется в проектах, демонстрируя, что актёрское мастерство никуда не делось. Однако внешне изменился сильно: значительно похудел, поседел, морщины испещрили лицо некогда брутального Макса. Поклонники отмечают, что теперь он скорее напоминает «обычного русского пенсионера», чем грозного телохранителя 90-х.

Фото: Кадр из сериала «Бригада», «Мосгаз»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову «Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову Читать дальше 15 февраля 2026
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Читать дальше 15 февраля 2026
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше