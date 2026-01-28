Помните предателя Макса из «Бригады»? Сейчас вы бы не узнали актера на экране (фото)

Если вы смотрели «Бригаду», то навсегда запомнили не только Сашу Белого, но и его верного в кавычках помощника, телохранителя Макса в исполнении Александра Высоковского. Суровый взгляд, крепкая хватка и трагичная судьба персонажа сделали его одним из самых запоминающихся в культовом сериале.

Но что стало с актёром после того, как отгремели выстрелы в финале? Его путь оказался куда неожиданнее, чем можно было предположить.

После оглушительного успеха «Бригады» в 2002 году Высоковского ждал настоящий карьерный взлёт. Его завалили предложениями, и он активно снимался в сериалах «Частный детектив», «Бухта пропавших дайверов», «Покушение». Однако к середине 2010-х годов он стал появляться в хитовых проектах всё реже, что заставило фанатов гадать о причинах его исчезновения.

Ответ оказался поразительным. Александр Высоковский освоил совершенно новую профессию — стал пилотом гражданской авиации. Небо, по его словам, стало его «второй страстью». Вместо съёмочных павильонов он выбрал кабину самолёта, сменив образ экранного «братка» на строгую форму и ответственность за жизни пассажиров.

Сейчас Высоковский, которому в этом году исполняется 63 года, потихоньку возвращается в профессию. Он снова появляется в проектах, демонстрируя, что актёрское мастерство никуда не делось. Однако внешне изменился сильно: значительно похудел, поседел, морщины испещрили лицо некогда брутального Макса. Поклонники отмечают, что теперь он скорее напоминает «обычного русского пенсионера», чем грозного телохранителя 90-х.