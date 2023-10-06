Седой красавец: ахнете, увидев мужчину, который покорил Ксанку из «Неуловимых мстителей»

Валентина Курдюкова могла бы построить невероятно успешную актерскую карьеру. Однако после яркого старта в «Неуловимых мстителях» экранная Ксанка Щусь не стала поступать в театральный, а выбрала цирковое училище. Артистка ни разу не пожалела об этом решении, ведь на гастролях она встретила любовь всей своей жизни.

Цыганского певца Бориса Сандуленко сравнивали с Робертино Лорети из-за сладкого высокого голоса. Молодые люди поженились и обзавелись двумя детьми. Вскоре Курдюкова оставила карьеру ради семьи. Увы, спустя годы в жизни четы случилась страшная беда: от тяжелой болезни скончался сын, не дожив до совершеннолетия.

От переживаний у Сандуленко пропал голос, поэтому его супруге пришлось взять заботы о близких на себя. Женщина работала в буфете, продавала газеты и листовки. В итоге сложный период остался позади. Сегодня Валентина Курдюкова счастлива рядом со своим пусть и постаревшим, но все таким же импозантным супругом.