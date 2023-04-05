Седой и с усами: только гляньте на Александра из «Охоты на изюбря» сейчас

Владимир Зайцев прославился не только работой за кадром в качестве артиста дубляжа. Он воплотил на экране харизматичного банкира Александра Арбатова. За его противостоянием с металлургами в «Охоте на изюбря» зрители следили, затаив дыхание. Молодой, застегнутый на все пуговицы, гладко выбритый брюнет — таким многие запомнили Владимира в телесаге 2005 года.

Недавние работы артиста позволяют отметить разительную перемену в его облике. К примеру, в сериале «Призрак», где Зайцев сыграл ученого Гришина, актер выглядит сильно постаревшим. Длинные усы, одутловатое лицо и седые волосы, уложенные так, чтобы скрыть лысину: от хваткого и беспринципного финансиста Арбатова словно не осталось и следа. При этом поправившемуся актеру не откажешь в мужской харизме. Его маскулинная энергетика чувствуется даже сквозь экран.