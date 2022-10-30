Седой и с бородой: в этом мужчине невозможно узнать красавчика из «Тайн Смолвиля»

Том Уэллинг прославился благодаря роли Супермена в телесериале «Тайны Смолвиля». В нулевые в этого голубоглазого красавца с пухлыми губами были влюблены миллионы девушек. Между съемками в сериале актер успел засветился в фильмах «Оптом дешевле», «Туман» и «Оптом дешевле 2».

Пик популярности Уэллинга остался в прошлом, однако актер не оставил кино и телевидение.

Последние проекты с его участием – это сериалы «Люцифер», «Бэтвумен» и «Винчестеры».

Сегодня Тому Уэллингу 45 лет – пусть он уже не тот юный красавчик, но артист все еще покоряет женские сердца. Уэллинг был женат Джейми Уайт, однако в 2015 году супруги развелись. На данный момент актер состоит в браке с Джессикой Роуз Ли. У пары двое детей – сыновья Томсон и Роклин.