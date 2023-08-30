Седой и почти лысый: проплешины Киркорова случайно попали на фото

Король российской эстрады Филипп Киркоров долгое время красовался на публике с шикарной шевелюрой. Густые и вьющиеся длинные волосы многие годы были практически визитной карточкой певца.

Поклонники привыкли видеть своего кумира в разных образах. Филипп Киркоров славился своими выдающимися концертными нарядами, макияжем и укладками. Последние вместе с постоянным окрашиванием, начесами и частым стрессом сыграли с шевелюрой артиста злую шутку.

Несколько лет назад он начал терять волосы. Сначала поп-король пытался замаскировать залысины с помощью разнообразных кепок и шляп, старался подбирать прически, благодаря которым это было бы менее заметно, а также перестал скрывать седину. Но потом голова Филиппа Киркорова попала в объективы камер крупный планом, и всем все стало понятно.

Оказалось, ситуация усугубляется — проплешин на его голове стало все больше. Кадры вызвали бурное обсуждение в Сети. В итоге певец не выдержал этого и недавно побрился наголо, чтобы больше не прятать залысины.