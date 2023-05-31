Седой и морщинистый: Денис из «Глухаря» успел сильно состариться за 12 лет

Денис Рожков обрел бешеную популярность в 2008 году, когда стал одной из самых главных звезд сериала «Глухарь» наравне с Максимом Авериным. Роль Дениса Антошина принесла актеру славу, признание и дала доступ в большое кино. Фанаты, кстати, не раз отмечали именно тандем Аверина и Рожкова за качественную игру артистов и складно написанных персонажей.

«Глухарь» стал судьбоносным для Рожкова еще и потому, что до утверждения в этом проекте в жизни актера была черная полоса. Касалась она только карьеры. Будущий Денис никак не мог взять себя в руки и никакие проекты, за которые он брался, успеха не имели.

Аналогичная участь настигла Рожкова и после съемок в «Глухаре». Только теперь судьба ударила лично по артисту. Спустя 12 лет после судьбоносной роли он выглядит постаревшим, поседевшим и осунувшимся.

Кстати, после «Глухаря» артисту предлагают только роли в проектах о полицейских. Но он и не против. С радостью соглашается на любую работу.