Седовласый старец: вы ахнете, увидев, как сейчас выглядит ведущий шоу «Царь горы»

Он лишился роскошной шевелюры, но не утратил обаяния.

В 90-е Алексей Веселкин вел популярные телешоу «50/50», «До 16 и старше», а также программу «Царь горы». На телевидении он представал то в образе сурового черноволосого тренера, то щеголял роскошным блондом. Веселкин также снялся во многих кинофильмах и сериалах – «Дискжокей», «Нужные люди», «Бедная Настя», «Не родись красивой».

Постепенно слава актера и телеведущего угасала – и он ушел на радио.

Веселкин постарел и состриг свои длинные волосы. У звезды двое взрослых детей – сын Алексей и дочь Анастасия. Алексей Веселкин-младший пошел по стопам отца и тоже стал актером. Молодой человек успел сняться во многих фильмах и делает успешную карьеру в кино.