Седовласая старушка: Игнат из «"Тигров" на льду» изменился так, что не узнать

Юная звезда фильма «„Тигры“ на льду» Юлия Коренева была примером для миллионов советских школьниц. В картине она сыграла сразу две роли, близнецов Зины и Игната. Большинство зрителей даже не догадывались, что главных героев фильма играет одна актриса.

После успеха «Тигров» Юля сразу получила роль в картине «Чудак из пятого „Б“» и снова добилась успехов. Талантливую девочку с яркими внешними данными сравнивали с Одри Хепберн и Эдитой Пьехой. Актрисе прочили великое будущее, но после этого Юлия больше не появлялась на экране.

Коренева окончила школу, поступила на факультет журналистики и обосновалась в Санкт-Петербурге. Только много лет спустя Юлия рассказала, почему ушла из кино. Оказалось, Татьяна Пельтцер во время съемок «Чудака из пятого „Б“» убедила родителей юной звездочки, что мир кино слишком жесток для ребенка. После этого Кореневы отклоняли все предложения, которые сыпались на маленькую актрису.

Сегодня в худощавой пожилой даме не узнать дерзкую героиню «Тигров». По-детски округлые щеки и пухлые губы давно ее покинули, а пышные темные кудри сменила короткая стрижка и седые волосы.