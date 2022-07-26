Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов

Анна Седокова поделилась подробностями о своем браке. Как оказалось, последние месяцы артистка посвящала преимущественно семье.

По словам певицы, несколько месяцев назад она специально поставила карьеру на паузу, чтобы проводить как можно больше времени в компании своего мужа Яниса Тиммы и детей. В итоге Седокова оказалась довольна новой для себя ролью. Она каждый день с удовольствием посвящает своим наследникам, наслаждаясь временем рядом с ними.

«Мое самое большое счастье — когда все трое детей вместе, когда мы ужинаем за большим столом, все смеются, рассказывают истории», — признается певица в беседе с порталом Hello! .

При этом Седокова не скрывает, что, несмотря на любовь к родным, она не готова завершать собственную карьеру. Как оказалось, ей недостаточно быть лишь хранительницей очага, поэтому певица уверена, что в ближайшее время вновь порадует поклонников новыми песнями и выступлениями.