Седокова раскрыла худший совет советских бабушек: согласятся не все

Анна Седокова известна не только своим творчеством, но и фигурой. Артистка пристально следит за своим здоровьем и собирает множество комплиментов от фанатов. При этом иногда певица старается делиться секретами похудения, но далеко не все из них фанаты берут на вооружение.

Так, недавно Седокова призналась, что игнорирует главный совет старшего поколения СССР — доедать всю еду на тарелке. По ее словам, такая привычка лишь вредит здоровью и становится причиной лишнего веса. При этом артистка не скрывает, что новое правило может негативно сказаться на финансах, ведь еду просто придется выкинуть.

«Я все время думаю, как это отразится на моем организме. Поэтому прекратите доедать. Это совершенно не нужно. Нужно попробовать, получить удовольствие», — пишет артистка в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное заявление кумира. Многие отметили, что они всего лишь стараются меньше себе готовить и не выкидывают «лишнюю» еду. Другие же осудили Седокову за ее совет и отметили, что не могут себе позволить такое расточительство.