Седокова потолстела до неузнаваемости из-за одного продукта: его любят все россияне

Анна Седокова рассказала в социальных сетях о секретах своего похудения. Еще в начале лета она решила сесть на диету, после того как поняла, что весит 72 килограмма. Чтобы избавиться от лишнего веса, Анна решила отказаться от многих продуктов в своем рационе и прежде всего от белого риса.

«Решила съесть шесть суши вечером, и плюс 700 граммов на весах», — отметила Седокова.

Такая ситуация отнюдь не удивительна, ведь в России рис — самая популярная у населения крупа, которая занимает 30% от общего крупяного рынка. Поэтому и среди звезд этот продукт пользуется немалой любовью.

Теперь Анна решила всерьез заняться своим здоровьем. Певица перешла к ежедневным тренировкам, а кроме того, каждый день проходит по 12 тысяч шагов и ест всего лишь один раз в день. В итоге за два месяца артистка смогла избавиться от десяти килограммов и больше пока худеть не собирается.

«Мозги встали на место, а тело вернулось», — написала 39-летняя Седокова подписчикам. По словам исполнительницы, даже за несколько месяцев можно добиться в борьбе с лишним весом немалых успехов: главное в этом вопросе — наличие желания и правильные действия.