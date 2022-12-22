Седина и глубокие морщины: в этом старичке вы вряд ли узнаете красавца-рокера из 90-х (фото)

Коллектив Джона Бон Джови «взрывал» рок-сцену в 80-е и 90-е, а их песни до сих пор с огромным удовольствием слушают во всем мире. Харизматичный и талантливый лидер стал не просто кумиром миллионов, но и секс-символом.

Группа Bon Jovi образовалась в начале 80-х, когда рок-музыка была на необычайном подъеме. Тогда 20-летний Джон подрабатывал продавцом в женском обувном магазине и параллельно занимался музыкой. Его песни попадали на радио, а чуть позднее их услышал авторитетный продюсер Дерек Шульман и предложил сотрудничество. Так началась история одной из ярчайших групп в мире рок-музыки.

Талантливые ребята быстро обзавелись армией фанатов. В репертуаре Bon Jovi были как романтичные проникновенные баллады, так и мощные драйвовые треки. И, конечно, немалый успех группе обеспечил и сам фронтмен Бон Джови. В те годы симпатичный рокер с копной рыжих волос будоражил воображение своих поклонниц. Однако сегодня Бон Джови мало походит на того красавца. Он полностью поседел, кожа покрылась глубокими морщинами, а черты лица огрубели. Джон утратил былую чувственность, когда-то сводившую с ума женщин со всего мира.