«Седели за одну ночь»: от воспоминаний Папанова о фронте станет жутко

Анатолий Папанов прославился на всю страну десятками ярких ролей. Артист принял участие и во множестве военных картин, однако мало кто из поклонников знал, что он на самом деле был ветераном Великой Отечественной войны.

На фронт актер попал в самом начале войны и участвовал во многих значимых наступлениях. Однако в 1943 году уже вернулся с фронта из-за серьезного ранения, которое изуродовало его ногу. Всю свою жизнь на войне он старательно записывал в дневники, в которых признавался, что это было самое тяжелое для него время.

«Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это „прием“ войны», — писал Папанов.

В итоге он так и не смог забыть то, что ему пришлось пережить за те два года. После возвращения домой он решил стать актером, а спустя некоторое время были опубликованы его дневники, в которых Папанов поделился с публикой своими переживаниями.