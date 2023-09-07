Седая и с морщинами: преображение Александровой вызывает оторопь (фото)
Перемены во внешности не оставили поклонников артистки равнодушными.
Марина Александрова регулярно снимается в фильмах и сериалах и нередко готова идти на эксперименты ради ролей. И в некоторых случаях опыты ограничиваются лишь новым цветом волос или необычным стилем, а иногда она готова на действительно серьезные перемены.
Так, ради предстоящих эпизодов сериала «Екатерина» Александрова решила состариться. В свежей публикации она предстала перед поклонниками с седыми прядями и со множеством морщин, чем шокировала фанатов.
Обсуждая публикацию, подписчики разделились на два лагеря. Одни отметили, что стареющая артистка выглядит все так же эффектно. Другие же уверены, что преображение только пугает. И звезде экрана нужно внимательнее следить за собой, чтобы избежать подобных возрастных изменений.
«Надеюсь, это грим», «А вам идет старость», «Ужас какой», — делятся впечатлениями пользователи Сети.