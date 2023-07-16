Седая и потяжелевшая на 15 килограммов: Боярская изменилась до неузнаваемости ради роли

Елизавета Боярская не привыкла беречь себя, когда дело касается работы. Чтобы эффектно смотреться в кадре, артистке пришлось попрощаться с роскошной шевелюрой и идеальной фигурой.

Знаменитости досталась главная роль в сериале «Великая. Золотой век». Зрители увидят дочь Боярского в образе императрицы Екатерины Второй. В Сеть утекли кадры со съемок и шокировали многих поклонников актрисы.

Такой красавицу Боярскую еще никто не видел. Артистка предстала перед публикой с седыми волосами, а от ее острых скул не осталось и следа. Звезде пришлось набрать лишние килограммы, чтобы быть более похожей на супругу Петра III. Но на этом испытания для нее не закончились.

На съемках актриса вынуждена носить платье, которое весит 15 килограммов. Наряд делает ее еще более округлой. Но фанаты уверены, что после окончания работы над проектом Боярская приведет себя в форму так же быстро, как снимет одеяние своей венценосной героини.