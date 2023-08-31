Сдувал с нее пылинки, а она не приехала на похороны: посмотрите, как выглядит дочь Кириллова

Обладатель самого узнаваемого голоса СССР Игорь Кириллов ушел из жизни два года назад. Его единственная дочь Анна не приехала на похороны отца, что сильно возмутило общественность.

Наследница легендарного диктора уже много лет проживает в Германии. После эмиграции она почти не бывала на родине, но о родителях не забывала. Анна созванивалась с отцом по видеосвязи каждый день, а порой и несколько раз в сутки. Между Кирилловым и его дочерью всегда была крепкая связь, ведь Игорь Леонидович не чаял души в наследнице с самого ее рождения.

Поклонники и коллеги диктора всегда недоумевали, почему Анна не хочет забрать отца к себе в Германию. Кириллова давала понять, что у нее кочевой образ жизни: сегодня она в Дессау, а завтра — в Бремене. Ей не хотелось, чтобы ее уже немолодой отец всюду следовал за ней. К тому же в Германии о нем никто не знает, а в России Кириллов — легендарная личность и один из символов ушедшей эпохи.

Когда Анна не прибыла на похороны отца, на нее снова обрушился шквал критики. По официальной версии, дочь диктора не приехала в Россию из-за пандемии. Для 60-летней женщины было бы рискованно совершать перелет в столь опасное время.

Сегодня Кириллова ведет закрытый образ жизни и почти не дает интервью.